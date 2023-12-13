Парламентарии Грузии подняли себе зарплаты почти вдвое

Согласно тексту поправок, зарплата депутатов, которые не занимают должность в парламенте, увеличивается с 4624 лари до 8250 лари, что примерно равняется трём тысячам долларов по текущему курсу. Заместитель председателя комитета теперь будет получать зарплату в 8500 лари, вместо 4740 лари (3,1 тысячи долларов вместо 1,77 тысячи долларов). Первый заместитель комитета будет получать 8750 лари вместо старых 4800 лари, что примерно равняется 3,2 тысячам долларов вместо 1,8 тысячи. Зарплата председателя комитета и председателя фракции поднята до 9000 тысяч лари (3,3 тысячи долларов) при старой зарплате в 5540 лари (2 тысячи долларов). Наконец, председатель законодательного органа будет получать 10 тысяч лари (3,7 тысячи долларов) вместо старых 6740 (2,5 тысячи).