Ведущая BBC назвала Байдена украинским президентом

Ведущая BBC в прямом эфире назвала главу США Джо Байдена «украинским президентом». Фрагмент программы опубликовал портал 360tv.

Журналисты предположили, что это — оговорка по Фрейду. Вместе с тем, заметили они, сотрудница ведущей вещательной корпорации Соединенного Королевства могла не «оговориться, а проговориться», озвучить реальное положение дел.

Ранее Байден принял Владимира Зеленского в Белом доме. Он призвал коллегу не терять надежды, рассказал, что США остаются на стороне Украины, сообщает Daily Mail.