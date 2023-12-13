Шведским школьникам дали задание спланировать теракт
Учитель средней школы в Швеции дал ученикам задание спланировать теракт, его отстранили от должности. Об этом сообщает Dagens Nyheter.
По данным издания, инцидент произошел в муниципалитете Йенчепинг на юге Швеции.
«Учитель средней школы дал своим ученикам задание теоретически спланировать теракт», — говорится в тексте.
Отмечается, что руководство учреждения приняло решение отстранить педагога от работы без сохранения заработной платы. Также школа расследует обстоятельства произошедшего.
«Мы очень серьезно относимся к инциденту и поэтому также сообщим о происшествии в полицию», — приводятся в тексте слова руководителя отдела образования учреждения.
Он назвал случившееся «неразумным», поскольку в Швеции наблюдается «высокий уровень террористической угрозы».