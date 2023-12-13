Экс-глава МИД Австрии назвала причины дипломатического застоя между ЕС и РФ

Карин Кнайсль, бывшая глава МИД Австрии, рассказала на Екатерининском форуме, что в настоящее время страны Евросоюза демонстрируют недипломатический подход в своих отношениях с Россией. Об этом пишет РЕН ТВ.

Кнайсль пояснила, что существует множество определений дипломатии, коротких и пространных, на несколько страниц. Вместе с тем, подчеркнула она, дипломатия подразумевает диалог при любых обстоятельствах.

«Дипломатия — равно диалог при любых обстоятельствах, несмотря ни на что», — подчеркнула экс-глава МИД.

По ее мнению, дипломатический застой между государствами ЕС и Москвой объясняется именно нежеланием придерживаться данной концепции.

Кнайсль уточнила, что в отношениях западных стран и России утрачен подход, в рамках которого подразумевалось уважение сторон друг к другу, постоянный обмен контактами и идеями.