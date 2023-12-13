Британские активисты потребовали запретить «осквернение» Стоунхенджа

Активисты организации «Спасти объект всемирного наследия Стоунхендж» (SSWHS), в которую входят в том числе археологи и защитники окружающей среды, обратились в Высокий суд Лондона с требованием отменить строительство автомобильного тоннеля рядом с достопримечательностью, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. По словам представителя SSWHS Дэвида Вулфа, реализация проекта капитального ремонта дороги и строительства тоннеля в графстве Уилтшир является «осквернением» монумента, так как уничтожит около семи гектаров территории Стоунхенджа, а изменения окажутся «постоянными и необратимыми».

Как пишет издание, в SSWHS настаивают на изменении проекта реконструкции дороги. Согласно предложению активистов, необходимо построить более длинный тоннель либо полностью отказаться от его возведения.

В свою очередь адвокат, представляющий сторону властей, заверил, что правительство не нашло в проекте нарушений Конвенции о всемирном наследии и намерено работать с консультативными органами для «минимизации ущерба».

Стоунхендж — один из самых знаменитых мировых памятников культуры неолита и бронзового века. По оценкам археологов, он был воздвигнут между 2400 и 2200 гг. до н. э. Стоунхендж представляет собой группу кольцевых и подковообразных сооружений, сложенных из больших грубо обработанных камней. Памятник и его окрестности были внесены в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году.