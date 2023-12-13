Макрон рассказал о значении саммита ЕС для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предстоящий саммит Европейского союза (ЕС), который пройдет в Брюсселе, станет определяющим для Украины и других кандидатов на членство в политическом объединении. Газета.Ru

"Мы обсудим предстоящий саммит ЕС в Брюсселе и, в частности, вопрос расширения содружества. У нас есть рекомендация Еврокомиссии по поводу стран - кандидатов на вступление и нам предстоит принять решение в отношении Украины, Грузии, Молдавии и всех стран Западных Балкан. Дискуссии, которые состоятся завтра, станут определяющими", - сказал Макрон. Он также добавил, что Франция и Словения "привержены поддержке Украины в военном, экономическом, дипломатическом и гуманитарном планах так долго, как это потребуется". ТАСС

Президент Франции отметил, что Еврокомиссия подготовила рекомендации для начала переговоров о вступлении Украины. Lenta.ru

Макрон рассказал о значении саммита ЕС для Украины
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