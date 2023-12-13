В Польше уволили руководителей всех спецслужб

Руководители всех спецслужб Польши покинули должности по решению нового премьер-министра страны Дональда Туска. Об этом сообщает Zet.

Профильная комиссия польского Сейма по предложению Туска отправила в отставку глав всех спецслужб. Решением парламента покинули должность руководители Агентства внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства разведки, а также Службы военной разведки и Службы военной контрразведки.