Президент Украины Владимир Зеленский повторно солгал о том, что Россия за год не заняла ни одного села. О вымышленных успехах Украины на поле боя он рассказал на пресс-конференции в Осло. Lenta.ru

По словам Зеленского, в нынешнем году Вооруженные силы России якобы не одержали «ни одной победы». Газета.Ru

"В этом году у России не было ни одной победы. Они ничего не смогли сделать. Они не смогли занять ни одного села, я уже не говорю про города", - заявил он. Российская газета