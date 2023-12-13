Зеленский дважды солгал на Западе о том, что ВСУ не отдали «ни одного села»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Осло, что ВСУ якобы в этом году не уступили ни одного населенного пункта, до этого он также говорил в США.

По словам Зеленского, в этом году у России якобы не было ни одной победы.

«Они не смогли занять ни одного села, я уже не говорю про города», – утверждает украинский президент, передает ТАСС.

Также Зеленский заявил, что без помощи Запада Украина не сможет «победить» в конфликте с Россией.

До этого Зеленский в эфире телеканала Fox News, заявил, что Россия якобы не заняла ни одного поселка.