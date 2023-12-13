Баку и Ереван обменялись задержанными военными, сообщает Госкомиссия Азербайджана по делам граждан, попавших в плен и пропавших без вести. Это произошло в среду, 13 декабря, на участке азербайджано-армянской границы, пересекающем Газахский район.

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Как отмечается, азербайджанская сторона освободила 32 армянских военнослужащих, армянская — двух азербайджанских солдат. В сообщении уточняется, что договоренность об этом была достигнута 7 декабря. Переговоры проводили представители администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении.

Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян рассказал, что представители Армении и Азербайджана обсуждают возможность зеркального отвода войск от границы. По его словам, такая мера позволит предотвратить новые возможные эскалации, а также окажет позитивное влияние на взаимоотношения между двумя странами.

Представитель МИД России Мария Захарова до этого заявила, что Москва готова содействовать скорейшему заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. При этом она подчеркнула, что Баку и Ереван должны сами определять сроки подписания документа.