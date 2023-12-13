Спикер Сейма Польши Шимон Холовня заявил, что инцидент с польским депутатом, потушившим ханукальные свечи, играет на руку России. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

12 декабря ультраправый депутат Сейма Гжегож Браун погасил с помощью огнетушителя ханукальные свечи, установленные в польском парламенте в честь еврейского праздника. Также он грубо оттолкнул демографа Магдалену Гудзиньску-Адамчик, она упала, потеряла сознание и была госпитализирована.

Из-за инцидента были сорваны парламентские процедуры перед голосованием о вотуме доверия новому премьеру Дональду Туску и его правительству. Польская прокуратура возбудила дело против Брауна.

«Кому хотелось, чтобы в такой важный день в польском сейме произошло нечто подобное и такое послание разнеслось по всему миру? Это, несомненно, российская повестка дня», — так прокомментировал это Холовня.