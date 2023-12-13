Орбан: Запад ошибается, думая о бессоннице Путина из-за отсутствия встреч

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада глубоко заблуждаются, когда думают, что президент России Владимир Путин «мучается бессонными ночами» из-за отсутствия встреч с западными лидерами. RT на русском

«Эта игра, которую ведут западные политики, что встреча или отсутствие встречи с ними несет какое-то моральное содержание — полное непонимание международной политики», — отметил он. Газета.Ru