Сунак не смог войти в собственную резиденцию на Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, встретив коллегу из Нидерландов Марка Рютте на ступенях официальной резиденции на Даунинг-стрит, не смог попасть внутрь дома. Видеозапись происшествия публикует Bild.

На видео Риши Сунак встречает на ступенях резиденции Марка Рютте. Они пожимают друг другу руки на крыльце, позируют для фотографов и при попытке зайти внутрь обнаруживают, что дверь заперта.

После чего политики начали растерянно озираться по сторонам, пытаясь найти другой вход, но внезапно дверь открылась, и они все же сумели попасть внутрь дома.

В канцелярии премьер-министра Великобритании пояснили, что из соображений безопасности дверь на Даунинг-стрит, 10 можно открыть только изнутри. По всей видимости, охранник внутри здания не успел вовремя сделать это, из-за чего и произошла заминка, отмечает издание.