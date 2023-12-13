Выступление фон дер Ляйен в Европарламенте завершилось лаем
Собачий лай завершил выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента. Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания, инцидент произошел, когда Урсула фон дер Ляйен подводила итоги председательства Испании в Совете ЕС.
«Давайте покажем нашим гражданам мощь Европы, когда она объединена и стоит, высоко подняв голову. Слава Европе», — заявила глава Еврокомиссии.
После чего из динамиков донесся громкий и продолжительный собачий лай, который через несколько секунд тишины заглушил смех евродепутатов.
Урсула фон дер Ляйен не первый европейский политик, который попадает в неловкую ситуацию. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о будущем Швеции в НАТО, оговорился и перепутал ее с Украиной, вызвав смех у журналистов. Сам он тоже засмеялся и поспешил исправиться.