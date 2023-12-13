Выступление фон дер Ляйен в Европарламенте завершилось лаем

После чего из динамиков донесся громкий и продолжительный собачий лай, который через несколько секунд тишины заглушил смех евродепутатов.

Урсула фон дер Ляйен не первый европейский политик, который попадает в неловкую ситуацию. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о будущем Швеции в НАТО, оговорился и перепутал ее с Украиной, вызвав смех у журналистов. Сам он тоже засмеялся и поспешил исправиться.