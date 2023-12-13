Выступление фон дер Ляйен в Европарламенте завершилось лаем

Собачий лай завершил выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента. Об этом сообщает ТАСС.

Выступление фон дер Ляйен в Европарламенте завершилось лаем
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По данным издания, инцидент произошел, когда Урсула фон дер Ляйен подводила итоги председательства Испании в Совете ЕС.

«Давайте покажем нашим гражданам мощь Европы, когда она объединена и стоит, высоко подняв голову. Слава Европе», — заявила глава Еврокомиссии.

После чего из динамиков донесся громкий и продолжительный собачий лай, который через несколько секунд тишины заглушил смех евродепутатов.

Фон дер Ляйен обвинили в попытке колонизировать Россию решением по Украине

Урсула фон дер Ляйен не первый европейский политик, который попадает в неловкую ситуацию. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о будущем Швеции в НАТО, оговорился и перепутал ее с Украиной, вызвав смех у журналистов. Сам он тоже засмеялся и поспешил исправиться.

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