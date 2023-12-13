Reuters рассказало о четырех предвестниках победы Трампа

Агентство Reuters назвало четыре фактора, благодаря которым Дональд Трамп может выиграть президентские выборы в 2024 году. В их числе — страхи американцев из-за притока мигрантов и траты нынешних властей на поддержку Украины.

Как отмечает Reuters, Трампу дважды хотели объявить импичмент, он пытался помешать передаче власти после поражения на выборах, ему предъявили множество обвинений по несколькими уголовным делам, а его критики предупреждают, что он может стать автократом. Однако Трамп все еще способен вернуться в Белый дом.

Первым фактором, ведущим к победе Трампа, Reuters назвало «недовольных избирателей». Администрация президента США Джо Байдена утверждает, что экономика страны «в хорошей форме»: уровень безработицы снизился до почти исторического минимума — с трамповских 6,3 до нынешних 3,9 процента, а инфляция упала до 3,2 процента (по сравнению с девятью процентами в июне 2022 года).

Однако значительная часть общества, особенно афроамериканцы и молодые избиратели, с властями не согласны. Они указывают, что зарплаты в стране не соответствуют стоимости товаров и услуг первой необходимости (речь идет о продуктах, автомобилях, жилье, а также о стоимости ухода за детьми и пожилыми людьми). Американцы «думают о доступности, а не об экономических показателях», отмечает Reuters. Опросы показывают, что избиратели считают республиканцев более успешными в сфере экономики.

Второй фактор — страхи белых американцев. Трамп говорит о тревогах — обоснованных или нет — которые испытывают многие белые американцы в стране. Опросы демонстрируют, что избиратели обеспокоены ростом преступности и притоком нелегальных мигрантов. Трамп умеет направить и использовать эти страхи, отмечает агентство.

Третий фактор - многие избиратели считают, что Трамп стал жертвой политической охоты на ведьм. Около половины республиканцев, опрошенных Reuters в начале года, заявили, что они проголосуют за Трампа, даже если он будет признан виновным в совершении преступления. Трамп также может указать, что самые худшие обвинения в его адрес — такие как его сговор с Россией — так и не были доказаны.

Четвертый фактор — Байдену «придется взять всю вину на себя». Послание Трампа о невмешательстве («Америка превыше всего») может найти отклик у избирателей, опасающихся дальнейшего вмешательства США в дела Украины или Израиля. Байден придерживается более традиционной, интервенционистской американской внешней политики и на него может обрушиться гнев избирателей, этой политикой недовольных.

По данным общенациональных опросов США, Трамп опережает своих соперников в борьбе за выдвижение от Республиканской партии почти на 50 процентных пунктов