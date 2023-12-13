У бывшего лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа есть все шансы выйти победителем из новой президентской гонки. Агентство Reuters назвало четыре причины, благодаря которым Трамп может вернуться в Белый дом.

Опрос общественного мнения показал, что у экс-президента куда больше шансов победить, чем у его соперников, включая действующего американского лидера Джо Байдена. Избиратели отмечают, что зарплаты в стране не соответствуют стоимости товаров и услуг. Правительство Байдена утверждает, что с его приходом к власти после Трампа состояние экономики улучшилось, но население США считает абсолютно иначе. Вторая причина, по которой экс-президент может вернуться в Белый дом — он открыто говорит о страхах народа, включая преступность и увеличение потока незаконных мигрантов, а затем предлагает себя в качестве человека, который исправит эту ситуацию.

Сторонники Трампа считают, что уголовные дела в его отношении говорят о политической «охоте на ведьм», и бывший американский лидер стал ее жертвой. При этом электорат, согласно результатам опросов, все равно готов за него проголосовать, даже если его признают виновным в совершении преступления. Еще одна причина, по которой Трамп может победить — Белому дому не удалось убедить большую часть общественности в том, что политика Байдена по созданию рабочих мест смогла изменить жизнь американцев. Однако корректировки в нее могли внести конфликты в мире, в которые вмешиваются США. Трамп же находит отклик у избирателей с лозунгом «Америка прежде всего» и политикой невмешательства, заключает Reuters.

По данным опроса, проведенного американскими СМИ, избиратели поставили Байдену самые низкие оценки по эффективности работы и впервые отдали предпочтение Трампу. Действующий президент отстал от бывшего на четыре процента.