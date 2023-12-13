Глава КГБ обвинил Польшу в подготовке терактов в Белоруссии

Глава КГБ Иван Тертель заявил о том, что семь групп в Польше ведут подготовку к захвату объектов и проведению терактов на территории Белоруссии. Его слова приводит Белта.

«На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории», — пояснил он.

Тертель отметил, что наиболее агрессивная из групп тренируется в Белостоке, на улице кардинала Вышинского. Руководство ею осуществляет сбежавший из Белоруссии Асадулаев, работающий под псевдонимом «Шляхтич».

Председатель Комитета госбезопасности назвал такие действия польской стороны «недопустимыми» и отметил, что Белоруссия подобную практику не использует.

«Украинские, польские, прибалтийские коллеги должны смотреть, чтобы это оружие не повернулось против них», — предостерег Иван Тертель.