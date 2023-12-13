В Великобритании предрекли полный паралич национальной инфраструктуры
Не исключено, что координированная кибератака выведет из строя критически важную национальную инфраструктуру Великобритании. Это обусловлено недостатком инвестиций в обновление устаревших IT-систем, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Объединенного комитета британского парламента по вопросам стратегии национальной безопасности.
Так, страна будет «парализована», говорится в материале.
По словам авторов отчета, Великобритания входит в список государств, подвергающихся атакам со стороны хакеров-вымогателей. В документе говорится, что часть кибератак осуществляют якобы «русскоговорящие нарушители». Подчеркивается, что кибератака затрагивает не одну отрасль и влечет за собой серьезные последствия.
Также авторы указывают на наличие проблемы контроля за соблюдением требований к киберустойчивости для операторов инфраструктуры, установленных несколько лет назад.
Ранее газета The Guardian со ссылкой на неназванные источники сообщила, что системы «самого опасного ядерного объекта Британии», комплекса Селлафилд, были взломаны хакерами, «тесно связанными с Россией и Китаем». Речь идет о ядерном комплексе, расположенном на побережье Ирландского моря в графстве Камбрия. Как указали источники издания, старший персонал Селлафилда долгое время скрывал, что системы были взломаны.