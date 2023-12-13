В Великобритании предрекли полный паралич национальной инфраструктуры

Не исключено, что координированная кибератака выведет из строя критически важную национальную инфраструктуру Великобритании. Это обусловлено недостатком инвестиций в обновление устаревших IT-систем, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Объединенного комитета британского парламента по вопросам стратегии национальной безопасности.

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Так, страна будет «парализована», говорится в материале.

По словам авторов отчета, Великобритания входит в список государств, подвергающихся атакам со стороны хакеров-вымогателей. В документе говорится, что часть кибератак осуществляют якобы «русскоговорящие нарушители». Подчеркивается, что кибератака затрагивает не одну отрасль и влечет за собой серьезные последствия.

Также авторы указывают на наличие проблемы контроля за соблюдением требований к киберустойчивости для операторов инфраструктуры, установленных несколько лет назад.