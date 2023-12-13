Орбан заявил о готовности встретиться с Путиным

Премьер-министр Венгрии готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если это будет отвечать интересам Венгрии. Об этом венгерский политик заявил в интервью изданию Mandiner.

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По его словам, западные страны не желают встречаться с российским президентом из-за своего высокомерия, но «политика — это реальность и результаты». Он отметил, что проведет переговоры с Путиным, если этого потребуют интересы венгерского народа, и подчеркнул, что на это не повлияет мнение Евросоюза.

«Если нет каких-то особых препятствий, то мы всегда должны встречаться, мы всегда должны вести переговоры», — добавил премьер Венгрии.