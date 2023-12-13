В Армении рассказали об обсуждении с Баку отвода войск от границы

"Вопрос отвода войск с армяно-азербайджанской межгосударственной границы обсуждался и, надеюсь, будет обсуждаться. Мы считаем, что отвод войск будет иметь положительный эффект и поможет предотвратить дальнейшую эскалацию. Я не могу сказать, что у нас есть окончательная договоренность, это идея, которая обсуждается", - отметил он. ТАСС