Зеленский рассказал о разговоре с Орбаном в Аргентине

«Я не могу сказать, что это была особо или намеренно спланированная встреча. У нас был диалог. Это правда <…> Думаю, что я прав и дал ему понять – у него нет никакой причины блокировать членство Украины в Европейском Союзе. Я попросил его назвать мне хотя бы одну причину. Не три, не пять, не десять, а только одну причину, и я жду ответа», — приводит издание слова Зеленского.