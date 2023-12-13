WP: Украина без помощи США уступит территории России
Без помощи Вашингтона Украина будет вынуждена уступить территории России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в США заявил сенаторам Конгресса, пишет The Washington Post (WP).
По данным издания, Зеленский заявил, что Украина не прекратит бороться, однако без дополнительной помощи конфликт станет гораздо более жестоким, а ВСУ «неизбежно уступят территорию своему целеустремленному и хорошо вооруженному противнику», передает ТАСС.
При этом президенту Украины не удалось добиться прорыва в переговорах с конгрессменами. Сейчас Конгресс все еще находится в тупике по поводу просьбы президента США Джо Байдена оказать дополнительную военную помощь Украине.
Напомним, США выделили Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов, в него войдут боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии. При этом этот пакет может стать одним из последних.