Без помощи Вашингтона Украина будет вынуждена уступить территории России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в США заявил сенаторам Конгресса, пишет The Washington Post (WP).

По данным издания, Зеленский заявил, что Украина не прекратит бороться, однако без дополнительной помощи конфликт станет гораздо более жестоким, а ВСУ «неизбежно уступят территорию своему целеустремленному и хорошо вооруженному противнику», передает ТАСС.

При этом президенту Украины не удалось добиться прорыва в переговорах с конгрессменами. Сейчас Конгресс все еще находится в тупике по поводу просьбы президента США Джо Байдена оказать дополнительную военную помощь Украине.