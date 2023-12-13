Орбан оценил близость Украины к членству в ЕС поговоркой о крестоносце

«Если мы посмотрим на ситуацию с Украиной, то предвзятая Европейская комиссия также говорит, что выполнены только четыре из них [условий]. Однако если мы их рассмотрим, то увидим, что ни одно направление не выполнено. (...) Украина так же далека от условий членства в ЕС, как Мако от Иерусалима», — отметил политик, сравнив Украину с героем венгерской басни о крестоносце.