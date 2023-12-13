Возбуждено дело против польского депутата, погасившего ханукальные свечи

Польская прокуратура возбудила дело в отношении депутата сейма, который потушил ханукальные свечи в здании парламента. Об этом со ссылкой на представителя варшавской окружной прокуратуры пишет РИА Новости.

Ранее время празднования в польском парламенте еврейской Хануки в зал ворвался крайне правый депутат Гжегож Браун и затушил огнетушителем свечи, зажжение которых является центральной частью праздника. Сразу после этого всех людей из здания эвакуировали.

Спикер польского парламента Шимон Холовня осудил произошедшее и отстранил Брауна от заседаний, назвав его действия «актом грубости, агрессии и глупости». Также он сообщил о намерении подать на Брауна заявление в прокуратуру по статье о «нарушении религиозного обряда».

«Окружная прокуратура в Варшаве в соответствии со своими полномочиями приступила к расследованию дела о вчерашних событиях в сейме с участием депутата сейма», — заявил представитель ведомства.