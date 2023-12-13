Орбан назвал ошибку, которую ЕС может совершить в отношении Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз совершит ужасную ошибку, если начнет переговоры с Украиной о вступлении. В интервью журналу Mandiner он сказал, что Будапешт будет выступать против, даже если остальные 26 членов ЕС хотят этого.

По словам Орбана, сейчас Украина находится не в том состоянии, чтобы ЕС начал с ней переговоры о вступлении, однако из-за конфликта с Россией, «по геостратегическим, политическим причинам», с ней все равно хотят начать переговоры.

«Думаю, что это ошибка», — заявил венгерский премьер.