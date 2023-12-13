Орбан назвал ошибку, которую ЕС может совершить в отношении Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз совершит ужасную ошибку, если начнет переговоры с Украиной о вступлении. В интервью журналу Mandiner он сказал, что Будапешт будет выступать против, даже если остальные 26 членов ЕС хотят этого.
По словам Орбана, сейчас Украина находится не в том состоянии, чтобы ЕС начал с ней переговоры о вступлении, однако из-за конфликта с Россией, «по геостратегическим, политическим причинам», с ней все равно хотят начать переговоры.
«Думаю, что это ошибка», — заявил венгерский премьер.
Он напомнил, что присоединение к ЕС — процесс, который имеет сформулированные правила и условия. Принимать решение о приеме кого-либо необходимо лишь при соблюдении требований. Сейчас Евросоюз хочет покончить с этой практикой, поскольку считает принятие Украины в сообщество «геостратегическим вопросом», отметил Орбан. Он предлагает направить Киеву сигнал другим путем, в том числе с помощью заключения соглашения о партнерстве.