Грузия попросила у ЕС помощи в «мирной реинтегации» Абхазии и Южной Осетии

Предоставление Грузии на этой неделе статуса кандидата в Евросоюз сыграет важную роль в мирном возвращении Абхазии и Южной Осетии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В них, в частности, отмечается желание большей вовлеченности ЕС в урегулировании конфликтов в Грузии.

Ираклий Гарибашвили назвал в этих письмах Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями» и заявил, что Тбилиси намерен их «мирно реинтегрировать».

Премьер Грузии сообщил также, что будущему его страны в Евросоюзе «нет альтернативы» и призвал страны ЕС принять в плане предоставление Грузии статуса кандидата «стратегическое, ориентированное на будущее решение».

Он отметил, что правительство Грузии «полностью мобилизовано» продолжить и еще более ускорить необходимые реформы на пути в Евросоюз.

Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия в регионе, который полон «тяжелых противостояний», остается очагом мира, стабильности и демократического развития.