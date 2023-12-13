Грузия попросила у ЕС помощи в «мирной реинтегации» Абхазии и Южной Осетии

Грузия попросила у Евросоюза помощи в «мирной реинтегации» Абхазии и Южной Осетии
Предоставление Грузии на этой неделе статуса кандидата в Евросоюз сыграет важную роль в мирном возвращении Абхазии и Южной Осетии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Глава правительства направил послания председателю Евросовета Шарлю Мишелю, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и премьер-министру председательствующей в ЕС Испании Педро Санчесу накануне решения Брюсселя 14-15 декабря о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС.
В них, в частности, отмечается желание большей вовлеченности ЕС в урегулировании конфликтов в Грузии.
Ираклий Гарибашвили назвал в этих письмах Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями» и заявил, что Тбилиси намерен их «мирно реинтегрировать».
Премьер Грузии сообщил также, что будущему его страны в Евросоюзе «нет альтернативы» и призвал страны ЕС принять в плане предоставление Грузии статуса кандидата «стратегическое, ориентированное на будущее решение».
Он отметил, что правительство Грузии «полностью мобилизовано» продолжить и еще более ускорить необходимые реформы на пути в Евросоюз.
Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия в регионе, который полон «тяжелых противостояний», остается очагом мира, стабильности и демократического развития.
Ираклий Гарибашвили также назвал Грузию «решающим звеном на карте, которая предлагает миру альтернативные маршруты транспортировки энергоносителей, а также грузовых перевозок по Черному морю».