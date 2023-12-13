Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Норвегию
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в столицу Норвегии Осло. Об этом в Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента).
Сообщается, что после визита в США самолет украинского президента приземлился в Норвегии. Зеленский примет участие в саммите лидеров северных стран, который пройдет в Осло 13 декабря.
Главной темой встречи станет совместная работа в области обороны и безопасности, отмечает DW. Кроме того, на саммите также планируют обсудить вопрос поддержки Киева.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Зеленский потерпел неудачу во время визита США, поскольку ему не удалось убедить Конгресс выделить больше денег в помощь Киеву.
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