Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Норвегию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в столицу Норвегии Осло. Об этом в Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента).

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Сообщается, что после визита в США самолет украинского президента приземлился в Норвегии. Зеленский примет участие в саммите лидеров северных стран, который пройдет в Осло 13 декабря.

Главной темой встречи станет совместная работа в области обороны и безопасности, отмечает DW. Кроме того, на саммите также планируют обсудить вопрос поддержки Киева.