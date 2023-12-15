Bloomberg: Россия может превентивно прекратить поставки урана в США

Россия может превентивно прекратить поставки урана в США в случае принятия конгрессом закона о запрете на импорт российского урана с 2028 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу российская сторона еще не приняла. 12 декабря палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта урана из РФ. Речь идет о законопроекте, предусматривающем ограничение импорта низкообогащенного урана, который произведен в РФ или одним из зарегистрированных в этой стране предприятий.