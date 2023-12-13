Байден высморкался, пока Зеленский благодарил его за помощь

Президент США Джо Байден высморкался, пока Владимир Зеленский благодарил его за новые санкции в отношении России. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел во время совместной пресс-конференции.

Напомним, что во вторник, 12 декабря, Соединенные Штаты расширили список антироссийских санкций. Перечень пополнился более 200 компаниями и 23 физическими лицами.

В ходе пресс-конференции Зеленский решил поблагодарить Байдена за новый пакет ограничений, а глава Белого дома в это время достал салфетку и начал сморкаться. Украинского лидера не смутил поступок коллеги, Зеленский продолжил читать речь с листа, лишь иногда поднимая глаза в сторону публики.