Западные СМИ увидели изоляцию США в результатах голосования ООН по Газе

Итоги голосования в Генассамблее ООН по поводу резолюции, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, свидетельствуют о том, что Израиль и вместе с ним США теряют международную поддержку. Об этом пишут западные СМИ, подборка статей которых в материале «Рамблера».

Ранее американская делегация использовала право вето в ходе заседания Совбеза ООН с тем, чтобы заблокировать резолюцию с призывом к остановке боевых действий в секторе Газа. Однако 12 декабря Генеральная ассамблея ООН проголосовала за резолюцию, требующую немедленного гуманитарного прекращения огня в палестинском анклаве. За выступили 153 государства, 23 воздержались и всего 10 были против. Среди тех, кто голосовал против документа — США, Израиль, Австрия и Чехия.

Видео дня

После голосования в ООН газета The Guardian констатировала, что США выглядят все более изолированным на международной арене, обратив внимание на то, что «одобрительные возгласы и хлопки эхом прокатились по залу Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке, когда было объявлено о проведении экстренного голосования».

«Голосование подчеркнуло растущий консенсус во всем мире относительно необходимости прекращения безжалостного нападения Израиля на Газу, в результате которого погибло более 18 000 палестинцев. Отчеты показывают, что до 70% погибших составляют женщины и дети», — отмечается в статье.

При этом посланник Палестины при ООН Рияд Мансур назвал голосование в Генеральной ассамблее выражением общественных настроений, которые США «не могут позволить себе игнорировать». В свою очередь представитель Израиля Гилад Эрдан осудил резолюцию за то, что в ней даже не упоминается ХАМАС, и отметил, что это голосование было за «выживание джихадистского террора и продолжение страданий народа Газы».

В свою очередь издание The New York Times обратило внимание на публичную критику президентом США Джо Байденом властей Израиля. В ходе сбора средств для кампании по переизбранию в 2024 году он предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что тот теряет международную поддержку войны с ХАМАС.

Этот комментарий стал первым настолько критическим выступлением Байдена в отношении Израиля с момента резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. При том, что президент США неоднократно заявлял о праве Израиля на защиту от терроризма со стороны ХАМАС, говорится в статье.

«Растущая напряженность в отношениях между Байденом и Нетаньяху подчеркнула деликатный момент для двух союзников, так как президент США пытается убедить законодателей в Вашингтоне поддержать более чем 15 миллиардов долларов в виде дополнительной помощи для военной кампании Израиля», — напоминает издание.

При этом представители администрации президента США заявили о том, что изучают сообщения правозащитников о размещении израильскими военными белого фосфора, поставляемого Соединенными Штатами, вдоль границы с Ливаном, что является нарушением международного права.