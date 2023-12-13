FT: страны Северной Европы сделали заявление по помощи Украине

Дания , Норвегия , Финляндия , Швеция и Исландия в совместном заявлении обязались продолжать оказывать Украине военную и экономическую помощь, говорится в совместном письме лидеров стран Северной Европы, опубликованном в газете Financial Times. RT на русском

"Мы, страны Северной Европы, продолжим оказывать всестороннюю помощь Украине, включая экономическую и военную поддержку, первоочередную гуманитарную помощь гражданскому населению и финансовую поддержку для помощи в восстановлении украинского общества, когда позволят условия", — говорится в сообщении. News.ru