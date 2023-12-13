«Вдохновляющие речи не сработали»: американские СМИ о визите Зеленского в США
По итогам визита Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Джо Байден выделил Украине еще 200 миллионов долларов, но главного нового пакета помощи — на 60 миллиардов — Зеленскому добиться не удалось. Американские СМИ считают, что влияние Зеленского в США ослабло.
«Героическая аура» Зеленского уменьшалась с каждым его визитом в Вашингтон и его «вдохновляющие речи уже не так эффективны», считает главный редактор Politico Мэтью Камински. Во время своего третьего визита в Вашингтон Зеленский попал в «Лилипутию», где приняла его «обветшалая фигура» с низкими рейтингами — Байден.
По словам Камински, «украинцы затаили дыхание»: в ближайшие дни соглашение о границе между республиканцами и демократами может открыть Киеву доступ к помощи в 60 миллиардов долларов — но вероятность этого, по мнению представителей Белого дома и самых украинцев, составляет всего 50-60 процентов.
Некоторые республиканцы, присутствовавшие на встрече с Зеленским, заявили, что остались равнодушными, услышав его просьбы о помощи, сообщает CNN. Сенатор Джей Ди Вэнс из Огайо — откровенный критик отправки дополнительного финансирования на Украину — досрочно покинул встречу с Зеленским. По словам Ди Вэнса, Зеленский предоставил сенаторам «обновленную информацию о стратегических вехах» и начал отвечать на вопросы, но его мнение изменить так и не смог. Другой сенатор, присутствовавший на встрече, рассказал, что Зеленский развеял некоторые опасения республиканцев по поводу коррупции в правительстве Украины.
Сенатор Маркуэйн Маллин, республиканец из Оклахомы, поддерживающий помощь Украине, заявил, что надежды на сделку остаются слабыми без значительных уступок по миграционной политике со стороны администрации Байдена.
Во время визита Зеленского Байден предупредил, что Россия отпразднует разногласия в США по поводу предоставления помощи Украине, пишет The New York Times. Газета отмечает, что во время своей лоббистской кампании в Вашингтоне Зеленский натолкнулся на стену сопротивления со стороны республиканцев в Конгрессе. Даже республиканцы, поддерживающие увеличение помощи Киеву, потеряли надежду одобрить ее до того, как Конгресс отправится на каникулы.