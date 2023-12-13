По итогам визита Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Джо Байден выделил Украине еще 200 миллионов долларов, но главного нового пакета помощи — на 60 миллиардов — Зеленскому добиться не удалось. Американские СМИ считают, что влияние Зеленского в США ослабло.

«Героическая аура» Зеленского уменьшалась с каждым его визитом в Вашингтон и его «вдохновляющие речи уже не так эффективны», считает главный редактор Politico Мэтью Камински. Во время своего третьего визита в Вашингтон Зеленский попал в «Лилипутию», где приняла его «обветшалая фигура» с низкими рейтингами — Байден.

По словам Камински, «украинцы затаили дыхание»: в ближайшие дни соглашение о границе между республиканцами и демократами может открыть Киеву доступ к помощи в 60 миллиардов долларов — но вероятность этого, по мнению представителей Белого дома и самых украинцев, составляет всего 50-60 процентов.

Некоторые республиканцы, присутствовавшие на встрече с Зеленским, заявили, что остались равнодушными, услышав его просьбы о помощи, сообщает CNN. Сенатор Джей Ди Вэнс из Огайо — откровенный критик отправки дополнительного финансирования на Украину — досрочно покинул встречу с Зеленским. По словам Ди Вэнса, Зеленский предоставил сенаторам «обновленную информацию о стратегических вехах» и начал отвечать на вопросы, но его мнение изменить так и не смог. Другой сенатор, присутствовавший на встрече, рассказал, что Зеленский развеял некоторые опасения республиканцев по поводу коррупции в правительстве Украины.

Сенатор Маркуэйн Маллин, республиканец из Оклахомы, поддерживающий помощь Украине, заявил, что надежды на сделку остаются слабыми без значительных уступок по миграционной политике со стороны администрации Байдена.