ООН уличила экс-замгенсека с Украины в сомнительных инвестициях

ООН потребовала от экс-замгенсека с Украины компенсацию в 63,3 млн долларов
ООН потребовала у бывшего заместителя генсека Виталия Ваншельбойма компенсацию в 63,3 млн долларов. Как сообщает газета The New York Times, уроженец Украины во время работы вложил 60 млн средств организации в компанию, однако они не окупились.
Ваншельбойм познакомился с предпринимателем из Великобритании Дэвидом Кендриком на вечеринке. На тот момент генсек ООН решил инвестировать в его компанию 60 млн долларов — деньги представляли собой сборы с других агентств организации за строительные работы. Вложение оказалось неудачным и окупилось лишь на 10%.
В январе, после внутреннего разбирательства, Ваншельбойма уволили, а созданную им инвестпрограмму закрыли. Позднее организация решила взыскать с экс-замгенсека компенсацию. В случае, если он откажется ее выплачивать, то лишится права на получение пенсии от ООН. При этом сам Ваншельбойм попросил судебную систему ООН отменить решения об увольнении и штрафе. Слушание дела состоится в 2024 году.