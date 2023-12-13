ООН уличила экс-замгенсека с Украины в сомнительных инвестициях

ООН потребовала у бывшего заместителя генсека Виталия Ваншельбойма компенсацию в 63,3 млн долларов. Как сообщает газета The New York Times, уроженец Украины во время работы вложил 60 млн средств организации в компанию, однако они не окупились.

Ваншельбойм познакомился с предпринимателем из Великобритании Дэвидом Кендриком на вечеринке. На тот момент генсек ООН решил инвестировать в его компанию 60 млн долларов — деньги представляли собой сборы с других агентств организации за строительные работы. Вложение оказалось неудачным и окупилось лишь на 10%.