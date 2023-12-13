Си Цзиньпин заявил о новой главе в отношениях Китая и Вьетнама

Председатель КНР Си Цзиньпин на состоявшейся в Ханое встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем заявил об открытии новой главы в отношениях двух стран в новую эру. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Вчера вместе с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом мы объявили о создании китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы, открыв новую главу в отношениях двух стран в новую эру", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Китайский лидер выразил уверенность, что это событие "принесет большую пользу народам двух стран, внесет позитивный вклад в мир, стабильность и развитие как региона, так и всего мира". Он указал на успешное развитие отношений между Пекином и Ханоем.