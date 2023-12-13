Пока вы спали: взрывы в Киеве и резкая девальвация песо в Аргентине

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© DPA/TACC

ГА ООН приняла резолюцию по Палестине с требованием о прекращении огня

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Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции, в которой оговорено требование о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает ТАСС.

Документ выдвинули Египет и Мавритания. Помимо остальных пунктов, в резолюции описано требование к немедленному гуманитарному прекращению огня и к освобождению всех заложников. Интересно, что документ фактически полностью повторяет текст, предложенный ОАЭ в СБ ООН по той же проблеме на прошлой неделе. Тогда его отклонили из-за наложенного вето США.

Всего за его принятие проголосовали 153 государства, среди которых оказалась Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия и другие страны.

Против высказались 10 стран, одной из них был Израиль. Воздержались 23 страны, в том числе Украина и Великобритания.

В Аргентине объявили о девальвации песо на 120%

Министр экономики Аргентины Луис Капуто во вторник, 12 декабря, заявил, что теперь официальный обменный курс доллара вырастет с 365 до 800 песо, сообщает ТАСС.

По словам министра, эта мера будет введена, «чтобы у производственных секторов были соответствующие стимулы для увеличения своего производства» в стране.

При этом такое изменение официального обменного курса в Аргентине произойдет в рамках первых экономических реформ правительства новоизбранного президента Хавьера Милея.

Маск согласился с мнением, что Украина навсегда потеряла Крым

Илон Маск согласился со словами бизнесмена из США Дэвида Сакса, который рассказал о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым и может лишиться других территорий, если не согласится на заключение мирного договора. Об этом сообщает ТАСС.

"Украина навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсонщины и Запорожья. Если она не заключит мирный договор сейчас, то также потеряет Харьков, Одессу, оставшуюся часть Херсонщины и многое другое", - поделился мнением Сакс на своей странице в X.

На что американский миллиардер и владелец социальной сети Х Маск ответил одобрительным комментарием, где отметил, что оценка Сакса верна.

Антонов счел пустой поездку Зеленского в Вашингтон

Посол России Анатолий Антонов заявил, что поездка Владимира Зеленского в Вашингтон получилось пустой, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал российского диппредставительства.

"Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки Киева", - прокомментировал произошедшее дипломат.

Также он отметил, что антироссийские санкции и очередная партия вооружения оказались не более чем попыткой изобразить «хорошую мину при плохой игре».

В Киеве произошли взрывы

Несколько взрывов было зафиксировано в Киеве, сообщает ТАСС. Воздушная тревога было объявлена только после этого.

Еще спустя несколько минут сирены зазвучали в Киевской и Черниговской областях.

Украинские СМИ информируют, что множество обломков упало на левобережную часть Киева после срабатывания средств ПВО.

Кроме того, были отмечены проблемы с водоснабжением сразу в нескольких районах.