Такер Карлсон прокомментировал возможность стать вице-президентом

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон сомневается в своей способности исполнять обязанности вице-президента Соединенных Штатов в случае победы на выборах в 2024-м Дональда Трампа и его возвращения в Белый дом.

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По словам журналиста, он может произносить хорошие речи, однако для того, чтобы быть вице-президентом, необходимо гораздо больше.

«Справлюсь ли я? Вероятно, нет»,- заявил Карлсон в ходе выступления в соцсети X.

Он подчеркнул, что раньше «не делал ничего подобного».

В начале декабря Карлсон сказал, что планирует поддержать кандидатуру бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих выборах, а в случае признания вины политика во вменяемых ему преступлениях журналист намерен возглавить протесты в поддержку республиканца.