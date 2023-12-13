Такер Карлсон прокомментировал возможность стать вице-президентом
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон сомневается в своей способности исполнять обязанности вице-президента Соединенных Штатов в случае победы на выборах в 2024-м Дональда Трампа и его возвращения в Белый дом.
По словам журналиста, он может произносить хорошие речи, однако для того, чтобы быть вице-президентом, необходимо гораздо больше.
«Справлюсь ли я? Вероятно, нет»,- заявил Карлсон в ходе выступления в соцсети X.
Он подчеркнул, что раньше «не делал ничего подобного».
В начале декабря Карлсон сказал, что планирует поддержать кандидатуру бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих выборах, а в случае признания вины политика во вменяемых ему преступлениях журналист намерен возглавить протесты в поддержку республиканца.
Сам Трамп ранее не скрывал своих симпатий в отношении Карлсона и публично допускал, что может рассмотреть кандидатуру экс-ведущего Fox News на позицию своего вице-президента.