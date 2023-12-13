Си Цзиньпин встретился с председателем Нацсобрания Вьетнама

Председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин встретился в Ханое с председателем Национального собрания Вьетнама (парламент) Выонг Динь Хюэ. Об этом сообщило агентство Xinhua.