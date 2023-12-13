ООН потребовала у бывшего замгенсека с Украины десятки миллионов долларов

Организация Объединенных Наций (ООН) требует у бывшего заместителя генерального секретаря организации Виталия Ваншельбойма 63,6 миллиона долларов для компенсации его неудачных инвестиций. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

ООН потребовала у бывшего замгенсека с Украины десятки миллионов долларов
© Eduardo Munoz / Pool / Reuters

По данным издания, Ваншельбойм является гражданином Украины.

«Он заявил, что его оштрафовали на сумму, равную годовой зарплате, и велели лично выплатить 63 626 806 долларов», — говорится в материале. При этом издание отмечает, что в случае, если Ваншельбойм не выплатит всю сумму, то он не будет иметь права на пенсию ООН.

Как уточняет NYT, экс-замглава Управления ООН по обслуживанию проектов и его начальница Грете Фаремо вложили около 60 миллионов долларов в компании, связанные с британским бизнесменом Дэвидом Кендриком. Данные средства представляли собой сборы с других агентств организации за строительные работы.

В свою очередь, сам Ваншельбойм попросил судебную систему ООН отменить решения об увольнении и штрафе. Слушание состоится в 2024 году.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости