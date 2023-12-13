ООН потребовала у бывшего замгенсека с Украины десятки миллионов долларов

«Он заявил, что его оштрафовали на сумму, равную годовой зарплате, и велели лично выплатить 63 626 806 долларов», — говорится в материале. При этом издание отмечает, что в случае, если Ваншельбойм не выплатит всю сумму, то он не будет иметь права на пенсию ООН.