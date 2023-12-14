«Проблема не только в средствах. Между Вашингтоном и Киевом существуют серьезные разногласия по поводу будущей военной стратегии», — говорится в материале издания.

Авторы пишут, что в то время как США советуют Киеву перегруппироваться и сопротивляться, делая упор на укрепление собственной военной промышленности, президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжать попытки наступления. К тому же, страны не сходятся относительно направления возможного наступления, в то время как Украина делает ставку на продвижение на восток, Пентагон убежден, что гораздо более стратегически важно продвигаться на юг, заключили в статье.