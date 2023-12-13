Зеленский заявил, что надеется на помощь США

"Я сегодня много говорил с представителями обеих партий. И демократы, и республиканцы заверили нас в полной поддержке. Посмотрим. Но до этого мы всегда верили в поддержку нашего стратегического партнера - США, будем надеяться, что оно так все и продолжится, и Украина не останется один на один", - сказал Зеленский.