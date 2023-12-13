Зеленский ответил молчанием на вопрос, сможет ли он «победить РФ без помощи США»

Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон не смог сказать, сможет ли он противостоять России без дополнительной американской помощи. Об этом сообщила журналистка Bloomberg из пресс-пула Белого дома Дженнифер Джейкобс.