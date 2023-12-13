Байден заявил о приближении США к потере способности оказывать помощь Киеву

Администрация Соединенных Штатов быстрыми темпами приближается к тому, что у нее не будет способности направлять помощь Киеву в ситуации, когда Конгресс не одобряет дополнительных бюджетных ассигнований для Украины. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден.

Байден заявил о приближении США к потере возможности помогать Киеву
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"Но без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят", - отметил глава государства, выступая на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

По его словам, Соединенные Штаты "продолжат поставлять Украине критически важное вооружение и технику, пока это в [их] силах". В пример Байден привел военную помощь Киеву на $200 млн, о которой он объявил во вторник. Он рассказал, что в пакет вошло "такое критически необходимое оснащение, как средства ПВО, артиллерия и боеприпасы".

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Байден утверждал, что президент России Владимир "Путин делает ставку на то, что Соединенные Штаты не смогут оказывать помощь Украине".

"Мы должны доказать, что он ошибается", - сказал американский лидер, призвав законодателей принять дополнительные бюджетные ассигнования для Украины.