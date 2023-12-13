Байден заявил о приближении США к потере возможности помогать Киеву

Администрация Соединенных Штатов быстрыми темпами приближается к тому, что у нее не будет способности направлять помощь Киеву в ситуации, когда Конгресс не одобряет дополнительных бюджетных ассигнований для Украины . Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден .

"Но без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят", - отметил глава государства, выступая на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

По его словам, Соединенные Штаты "продолжат поставлять Украине критически важное вооружение и технику, пока это в [их] силах". В пример Байден привел военную помощь Киеву на $200 млн, о которой он объявил во вторник. Он рассказал, что в пакет вошло "такое критически необходимое оснащение, как средства ПВО, артиллерия и боеприпасы".