Профильный комитет конгресса одобрил расследование с целью импичмента Байдену

Профильный комитет по регламенту палаты представителей Соединённых Штатов одобрил резолюцию по расследованию с целью вынесения импичмента американскому лидеру Джо Байдену.

Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты голосования.

Отмечается, что комитет поддержал эту инициативу девятью голосами против четырёх.