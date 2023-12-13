Профильный комитет конгресса одобрил расследование с целью импичмента Байдену

Профильный комитет по регламенту палаты представителей Соединённых Штатов одобрил резолюцию по расследованию с целью вынесения импичмента американскому лидеру Джо Байдену.

Профильный комитет конгресса одобрил расследование с целью импичмента Байдену
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Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты голосования.

Отмечается, что комитет поддержал эту инициативу девятью голосами против четырёх.

Документ предписывает бюджетному и надзорному комитетам продолжить расследование в отношении президента США и его семьи, чтобы установить, достаточно ли оснований для вынесения импичмента в его отношении.