Палата представителей поддержала расследование по импичменту Байдена

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что резолюцию внесли на рассмотрение представители Республиканской партии нижней палаты Конгресса США. Она предписывает комитетам Палаты представителей по надзору и подотчетности, по доходам и расходам и юридическому комитету продолжить их текущие разбирательства в рамках расследования относительно того, есть ли достаточные основания для импичмента нынешнего американского президента.

До этого стало известно, что большинство республиканцев в палате представителей американского конгресса выразили готовность объявить голосование по вопросу расследования об импичменте президенту США Джо Байдену.