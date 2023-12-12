Роберт Кеннеди-младший высказался по поводу визита Зеленского в Вашингтон

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший прокомментировал визит Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его социальные сети.

По словам политика, визит Зеленского доказывает, что в продолжении конфликта на Украине в первую очередь заинтересованы представители оборонной промышленности США. В доказательство своих слов Кеннеди-младший показал видео из аккаунта Зеленского, на котором украинского лидера можно увидеть в окружении представителей оборонпрома США.

«Обман вершится прямо у нас на глазах. Никто не пытается скрывать, кто является реальными заинтересованными сторонами в войне на Украине», — заявил он.

Кеннеди-младший также заявил, что «если бы Украина вела оборонительную войну», то США не стали бы отправлять бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона для срыва переговоров между Украиной и Россией в апреле 2022 года. При этом политик не пояснил, что конкретно он имеет в виду этим заявлением.