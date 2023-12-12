Американский сенатор признался в неверии в победу Украины

Сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль признался, что никогда не верил в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией. Его слова приводит ТАСС.

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«Такая вероятность [поражения Киева] была все время. Начнем с того, что я никогда не считал, что они [Украина] смогут выиграть войну», — заявил законодатель.

Он также оценил угрозу начала военных действий Россией в Европе, подчеркнув, что не верит в такой сценарий. По мнению сенатора, подобные опасения просто являются «хорошим предлогом» для выделения дополнительных средств.