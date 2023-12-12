Американский сенатор признался в неверии в победу Украины

Сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль признался, что никогда не верил в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией. Его слова приводит ТАСС.
«Такая вероятность [поражения Киева] была все время. Начнем с того, что я никогда не считал, что они [Украина] смогут выиграть войну», — заявил законодатель.
Он также оценил угрозу начала военных действий Россией в Европе, подчеркнув, что не верит в такой сценарий. По мнению сенатора, подобные опасения просто являются «хорошим предлогом» для выделения дополнительных средств.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что боевые действия на Украине угрожают не только европейской безопасности, но и США. Он призвал помогать Украине, поскольку, по его словам, в случае победы в конфликте российский президент Владимир Путин «вернется за добавкой».