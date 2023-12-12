Израиль начал затопление подземных тоннелей в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала закачивать морскую воду в комплекс туннелей ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По словам источников издания, израильские военные закачивают воду из Средиземного моря в систему подземных туннелей в секторе Газа, которая, по их мнению, используется палестинским движением. Таким образом ЦАХАЛ рассчитывает разрушить инфраструктуру ХАМАС. Отмечается, что операция находится на ранней стадии.

Американские чиновники считают, что на полное затопление туннелей потребуется несколько недель. При этом они выражают обеспокоенность тем, что использование морской воды может оказаться неэффективным и привести к значительному сокращению запасов пресной воды в Газе.