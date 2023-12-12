Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета помощи на $200 млн
Президент США Джо Байден подписал указ, подразумевающий выделение Украине нового пакета военной помощи, общей суммой в 200 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
В сообщении также указано, что о своём решении Байден заявил ещё во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме — тогда президент США сказал, что одобрил «выделение ещё 200 миллионов долларов». Кроме того, Байден также заявил, что Конгрессу США необходимо согласовать выделение дополнительного финансирования на оказание военной помощи Украине.
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что у Белого дома недостаточно хороший план по поводу конфликта на Украине, чтобы выделять новый дорогостоящий пакет военной помощи Киеву.
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