Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета помощи

Президент США Джо Байден подписал указ, подразумевающий выделение Украине нового пакета военной помощи, общей суммой в 200 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

В сообщении также указано, что о своём решении Байден заявил ещё во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме — тогда президент США сказал, что одобрил «выделение ещё 200 миллионов долларов». Кроме того, Байден также заявил, что Конгрессу США необходимо согласовать выделение дополнительного финансирования на оказание военной помощи Украине.