Памятник Советской армии начали сносить в Софии

В Болгарии начался демонтаж памятника Советской армии
Напомним, что памятник представляет из собой каменную стелу с несколькими бронзовыми фигурами на вершине. Согласно плану работ, бронзовые фигуры должны будут разрезать на части, не превышающие вес в четыре тонны каждая. В данный момент от центральной фигуры отрезали руку с автоматом ППШ — эта фигура изображала советского солдата.
Демонтаж памятника продолжится завтра. Как отмечает источник, на месте событий не было замечено противников сноса.
Памятник Советской армии в Софии был установлен в 1954 году в честь советских воинов-освободителей. Ежегодно жители Болгарской столицы праздновали под этим памятником День Победы.
Ранее снос памятника Советской армии в Софии прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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