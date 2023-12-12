Памятник Советской армии начали сносить в Софии

В Болгарии начался процесс демонтажа памятника Советской армии в Софии. Об этом сообщает ТАСС.

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Напомним, что памятник представляет из собой каменную стелу с несколькими бронзовыми фигурами на вершине. Согласно плану работ, бронзовые фигуры должны будут разрезать на части, не превышающие вес в четыре тонны каждая. В данный момент от центральной фигуры отрезали руку с автоматом ППШ — эта фигура изображала советского солдата.

Демонтаж памятника продолжится завтра. Как отмечает источник, на месте событий не было замечено противников сноса.

Памятник Советской армии в Софии был установлен в 1954 году в честь советских воинов-освободителей. Ежегодно жители Болгарской столицы праздновали под этим памятником День Победы.