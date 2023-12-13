В Венгрии назвали условие снятия вето на помощь ЕС Украине
«Финансирование Венгрии со стороны ЕС и финансирование Украины — это два отдельных вопроса. Но если Евросоюз настаивает на том, что финансирование Украины должно вестись из изменённого бюджета ЕС, тогда эти два вопроса становятся взаимосвязанными», — заявил в интервью Bloomberg главный политический советник премьер-министр Венгрии Балаш Орбан.
По его словам, Будапешт выступает против четырёхлетнего плана помощи Украине в размере 50 миллиардов евро и предпочёл бы, чтобы ЕС предложил Киеву финансирование на один год без изменения в бюджете.
Орбан также подчеркнул, что членство Украины в Евросоюзе — «красная линия», так как Венгрия считает, что Киев не соответствует необходимым критериям.