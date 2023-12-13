В Венгрии назвали условие снятия вето на помощь ЕС Украине

«Финансирование Венгрии со стороны ЕС и финансирование Украины — это два отдельных вопроса. Но если Евросоюз настаивает на том, что финансирование Украины должно вестись из изменённого бюджета ЕС, тогда эти два вопроса становятся взаимосвязанными», — заявил в интервью Bloomberg главный политический советник премьер-министр Венгрии Балаш Орбан.